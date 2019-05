Število smrtnih žrtev ciklona Fani naraslo na 42

Daka/New Delhi, 5. maja - Število smrtnih žrtev ciklona Fani, ki je v petek in soboto pustošil po vzhodu Indije in Bangladešu, je naraslo na najmanj 42. Ciklon, ki je ob prihodu na celino sicer postopoma oslabel, je izruval več tisoč dreves, odkrival strehe in poškodoval napeljavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.