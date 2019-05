Ciklon Fani po razdejanju v Indiji oslabljen nad Bangladeš

Daka/New Delhi, 4. maja - Ciklon Fani, ki je v petek prizadel območje vzhodne Indije in tam zahteval več smrtnih žrtev, se je danes pomaknil nad Bangladeš. Še vedno ga spremlja obilno deževje in močan veter, vendar pa je že oslabel in večje škode v Bangladešu za zdaj ni povzročil, poročajo tuje tiskovne agencije.