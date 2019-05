Ciklon Fani v Indiji in Bangladešu zahteval več življenj

New Delhi, 3. maja - Ciklon Fani, ki je danes dosegel vzhodno obalo Indije, je doslej terjal najmanj dve življenji v Indiji in eno v sosednjem Bangladešu. Na vzhodni obali Indije so zabeležili sunke vetra do 200 kilometrov na uro, uničujoči ciklon pa naj bi v soboto dosegel tudi sosednji Bangladeš, poroča francoska tiskovna agencija AFP.