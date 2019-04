Vučić nezadovoljen zaradi udeležbe Slovenije in Hrvaške na srečanju v Berlinu

Beograd/Zagreb, 29. aprila - Srbski predsednik Aleksandar Vučić bi na današnjem srečanju o Zahodnem Balkanu v Berlinu namesto premierjev Slovenije in Hrvaške, Marjana Šarca in Andreja Plenkovića, raje videl premierje Madžarske, Romunije in Bolgarije. Plenković je Vučiću odgovoril, da bosta Slovenija in Hrvaška na srečanju, ker največ naredita za jugovzhodno Evropo.