Na berlinskem srečanju o Zahodnem Balkanu v ospredju odnosi med Srbijo in Kosovom

pripravila Vesna Rojko

Berlin, 27. aprila - Na vabilo nemške kanclerke Angele Merkel in francoskega predsednika Emmanuela Macrona bo v Berlinu v ponedeljek potekal neformalni vrh o Zahodnem Balkanu. Z visokimi predstavniki držav regije, Hrvaške in Slovenije ter Evropske komisije bodo govorili o razmerah na Zahodnem Balkanu s poudarkom na možnostih nadaljevanja dialoga med Srbijo in Kosovom.