Decembra v Sloveniji 842.000 turističnih prenočitev

Ljubljana, 31. januarja - V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji so decembra lani sprejeli več kot 314.000 turistov, ki so skupaj ustvarili več kot 842.000 prenočitev. 65 odstotkov turističnih prenočitev so ustvarili tuji turisti, med njimi največ turisti iz Italije, je sporočil državni statistični urad. Podatkov za celotno leto urad še ne razkriva.