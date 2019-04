Februarja obnovitev rasti turističnega obiska

Ljubljana, 24. aprila - Po šibkejšem januarju, ko je število prihodov in nočitev turistov nekoliko upadlo, se je februarja rast turističnega obiska obnovila. V turističnih nastanitvenih obratih so tako našteli malenkost več kot 315.000 prihodov turistov in nekaj nad 858.000 turističnih nočitev, kar je 13 oz. 11 odstotkov več kot februarja lani.