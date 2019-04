V UKC Ljubljana zaradi suma ošpic hospitalizirali bolnika

Ljubljana, 26. aprila - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so danes potrdili, da so zaradi suma ošpic hospitalizirali osebo na infekcijski kliniki. Gre za tujega državljana, ki se je vrnil iz tujine, dogodek ni povezan s primeroma konec prejšnjega tedna, so sporočili iz UKC. Podrobnosti bodo še danes pojasnili predstavniki NIJZ.