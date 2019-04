V Kostanjevici na Krki razstava portretov bosanskih narodnih herojev v Irwinovih okvirjih

Kostanjevica na Krki, 26. aprila - V nekdanji samostanski cerkvi Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki bodo drevi ob 18. uri odprli mednarodno razstavo Irwin: Was ist Kunst Bosna in Hercegovina - Heroji 1941-1945. Pripravili so jo v sodelovanju z Muzejem sodobne umetnosti Republike Srbske iz Banjaluke in Zgodovinskim muzejem Bosne in Hercegovine iz Sarajeva.