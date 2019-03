V Kostanjevici na Krki mednarodna razstava Želja po svobodi, Dosje: Bosna in Hercegovina

Kostanjevica na Krki, 29. marca - V Lamutovem likovnem salonu Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki bodo drevi ob 18. uri odprli mednarodno razstavo šestih uveljavljenih bosansko-hercegovskih umetnikov Želja po svobodi, Dosje: Bosna in Hercegovina, ki so jo pripravili s sodelovanjem sarajevske Umetniške galerije Bosne in Hercegovine. Razstava bo na ogled do 12. maja.