Mejo nezakonito prestopilo 58 tujcev

Ljubljana/Koper/Novo mesto, 25. aprila - Policisti so od srede zjutraj do danes na območjih policijskih uprav Koper, Ljubljana in Novo mesto prijeli 58 tujcev, ki so nezakonito prestopili hrvaško-slovensko mejo. Dva so vrnili Hrvatom, 17 jih je zaprosilo za mednarodno zaščito, ostali so v postopku. Tri tujce pa so privedli k preiskovalnemu sodniku zaradi kraje avtomobila.