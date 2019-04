Društvo: Obstajajo alternative HE Mokrice

Ljubljana, 24. aprila - Hidroelektrarna (HE) Mokrice bi, tako kot ostale HE, spremenila rečni prostor in ogrozila ribje vrste, saj omilitveni ukrepi ne delujejo, opozarja Društvo za preučevanje rib Slovenije, ki je doseglo nov postopek o okoljevarstvenem soglasju za to HE. Poudarja, da obstajajo alternative tako glede protipoplavne zaščite kot uporabe obnovljivih virov.