Okoljevarstveno soglasje za HE Mokrice v vnovičnem postopku

Brežice, 9. aprila - Agencija RS za okolje (Arso) je po pritožbi ljubljanskega Društva za preučevanje rib Slovenije lani izdano okoljevarstveno soglasje za gradnjo hidroelektrarne Mokrice konec marca vrnila v vnovični postopek in dodelavo. To bo gradnjo HE Mokrice in hkratne protipoplavne zaščite na Brežiškem zavrlo za nedoločen čas, svarijo Posavci.