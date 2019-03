Izgradnja HE Mokrice nujna za ureditev in učinkovitost območne protipoplavne zaščite

Brežice, 17. marca - Na Brežiškem so zaskrbljeni zaradi počasnosti postopkov za gradnjo zadnje spodnjesavske hidroelektrarne (HE) Mokrice, še posebej v luči protipoplavne zaščite, ki jo bo ta omogočila. Do zdaj zgrajena zaščita v Krški vasi in Velikih Malencah lahko namreč ob nepoglobljenih strugah Krke in Save doseže nasproten učinek, je opozoril župan Ivan Molan.