Raziskovalci bodo opozarjali na slab položaj znanosti v Sloveniji

Ljubljana, 24. aprila - Slovenske raziskovalke in raziskovalci se bodo danes pridružili globalnemu shodu za znanost. Osrednji del dogodka z naslovom O čem moramo govoriti, ko govorimo o znanosti v Sloveniji? bo javna tribuna, s katero želijo opozoriti na pomen znanosti, po tribuni pa se bodo udeleženci sprehodili tudi do ministrstev za gospodarstvo in za izobraževanje.