Makovec Brenčičeva: Pri dodatnih sredstvih za znanost bomo vztrajali

Ljubljana, 19. oktobra - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič je v odzivu na današnje očitke organizatorjev shoda za znanost zatrdila, da bo njeno ministrstvo vztrajalo pri zagotovitvi dodatnih sredstev za znanost, o katerih so se dogovorili poleti. Pričakuje, da bi se to lahko zgodilo že do konca meseca.