Slovenski raziskovalci na shodu za znanost opozorili na neurejeno financiranje

Ljubljana, 18. aprila - Slovenski raziskovalci so se pred stavbo Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) v Ljubljani zbrali na shodu za znanost pod geslom Zakaj ne za znanost? Na shodu so opozorili na težave v raziskovalnem delu, predvsem na neurejeno financiranje. Ob tem so spomnili, kaj vse je znanost omogočila, in poudarili, da brez znanosti ni prihodnosti.