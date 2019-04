Do konca maja predvidoma podlaga za pogajanja o socialnem sporazumu

Ljubljana, 23. aprila - Ministrstvo za delo bo na podlagi sklepa petkove seje Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) do konca maja pripravilo osnutek besedila novega socialnega sporazuma, ESS pa bo ustanovil skupino za pogajanja o njem. Ministrstvo bo pri pripravi osnutka upoštevalo tri predloge sporazuma, ki so jih pripravili delodajalci, in enega skupnega sindikalnega.