Na mejnih prehodih že čakalne dobe

Ljubljana, 22. aprila - Končujejo se velikonočni prazniki in na mejnih prehodih s Hrvaško se že pojavljajo čakalne dobe pri vstopu v Slovenijo. Trenutno najdlje čakajo osebna vozila na mejnem prehodu Gruškovje, in sicer eno uro in 15 minut, avtobusi pa eno uro. Čakalne dobe so tudi na mejnih prehodih Jelšane, Dragonja in Obrežje.