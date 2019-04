Popoldan se na cestah obeta močno povečan promet

Ljubljana, 22. aprila - Na današnji velikonočni ponedeljek in tudi v torek bo močno povečan promet popoldan, iz turističnih krajev proti urbanim središčem ter od Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Na Prometnoinformacijskem centru za državne ceste največje zgostitve pričakujejo na primorski in dolenjski avtocesti proti Ljubljani ter na gorenjski avtocesti do Karavank.