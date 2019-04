Pred prazniki poziv k previdnosti in strpnosti v prometu

Ljubljana, 19. aprila - Med podaljšanim prazničnim koncem tedna se bo na cestah gostota prometa močno povečana. Agencija za varnost prometa opozarja, da lahko zaradi napovedanega sončnega vremena in višjih temperatur na cestah pričakujemo tudi več motoristov, kolesarjev in drugih udeležencev v prometu. Zato pozivajo k največji možni stopnji previdnosti in strpnosti.