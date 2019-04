Geodetska inšpekcija ni ugotovila prekrškov v primeru Kengurujčki

Ljubljana, 19. aprila - Geodetska inšpekcija inšpektorata za okolje in prostor, ki je preiskovala najemni posel med lastnikom stanovanjskega objekta in zavodom Kengurujčki, je v nadzoru ugotovila, da dejanje ni prekršek. "Ožji družinski član te prostore uporablja s soglasjem lastnika za namene opravljanja dejavnosti zavoda, in sicer neodplačno," so pojasnili za STA.