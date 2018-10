Furs staršev otrok iz zavoda Kengurujčki ne bo kaznoval

Ljubljana, 23. oktobra - Pristojni organi nadaljujejo z zbiranjem dokazov in pričevanj o dogajanju v zasebnem zavodu Kengurujčki. V preiskavo je vključena tudi Finančna uprava RS (Furs), kjer so po poročanju portala 24ur.com zatrdili, da staršev otrok, ki so storitve zavodu plačevali brez računov, ne bodo kaznovali.