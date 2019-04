Tožilstvo na sodišče vložilo zahtevo za preiskavo v primeru Kengurujčki

Ljubljana, 19. aprila - Državno tožilstvo je v četrtek na preiskovalni oddelek Okrožnega sodišča v Ljubljani vložilo zahtevo za preiskavo v primeru Kengurujčki, so sporočili za STA. Policisti so januarja namreč ovadili 67-letnico zaradi suma zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja na škodo desetih otrok v zasebnem zavodu Kengurujčki.