Primorske novice o urejanju Portoroža (19. 4.)

Koper, 18. aprila - Alenka Penjak v komentarju Uredite že enkrat ta Portorož! piše o Portorožu, kjer so obalne skupnosti v prostorskih načrtih v začetku 90. let minulega stoletja dajale veljavo predvsem turistom. Dodaja, da so pričakovanja domačinov, da bodo Hoteli Bernardin zgledno skrbeli za svoj del plaže po prodaji hotela Metropol Hrvatom, spolzela v vodo.