Delo o obdavčevanju knjig (19. 4.)

Ljubljana, 18. aprila - Igor Bratož v komentarju Lahko bi jo objeli, a je nismo piše, da je Bruselj dovolil izenačitev obdavčitve elektronskih in fizičnih publikacij, kar je pripeljalo do predloga sprememb zakona o DDV. Švedska je imela do leta 2002 enega najvišjih davkov na knjigo, ko so ga spustili s 25 na 6 odstotkov pa se je prodaja knjig povečala za 20 odstotkov.