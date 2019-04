Delo o neodobravanju večjih pooblastil Sovi (19. 4.)

Ljubljana, 18. aprila - Suzana Kos v komentarju Kje vse uhaja piše o curljanju informacij Slovenske obveščevalno-varnostne agencije v javnost. Navede nekaj primerov, kot sta, da je Sova odkrila tri islamske skrajneže, ki so morali Slovenijo zapustiti in objava posnetka telefonskega pogovora med hrvaškim vplivnežem in predstavnikom sklada KKR, s katerim Sova razpolaga.