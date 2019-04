Predlog zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti v javni obravnavi

Ljubljana, 18. aprila - Ministrstvo za izobraževanje je danes na spletnem portalu eDemokracija objavilo predlog zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Ta uvaja v znanstvenoraziskovalni sistem pomembne novosti, ki so odgovor na pomanjkljivosti, identificirane v nacionalnih in mednarodnih evalvacijah sistema. Rok za posredovanja predlogov je 18. maj.