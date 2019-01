Stanje v znanosti je po oceni sodelujočih na predstavitvi mnenj nevzdržno

Ljubljana, 11. januarja - Stanje na področju znanosti in razvoja je nevzdržno, treba je povečati financiranje in vlaganja v raziskovalno opremo, so opozorili sodelujoči na današnji javni predstavitvi mnenj o pomenu znanosti, raziskav in inovacij za razvoj Slovenije. Strinjali so se, da bo za izboljšanje stanja ključen nastajajoči zakon o znanstveno-raziskovalni dejavnosti.