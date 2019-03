Posvet: Zavedati se pomena vode in sodelovati pri varovanju vodnih virov

Ljubljana, 25. marca - V Sloveniji smo glede dostopa do pitne vode privilegirani, je treba pa vodne vire varovati in na eni strani preprečevati onesnaženje, na drugi vodo varčno porabljati. Ministrstva napovedujejo nadaljnjo skrb za vodo, tudi gospodarstvo se zaveda pomena vode in želi sodelovanje za uskladitev interesov, so poudarili na današnjem posvetu v Ljubljani.