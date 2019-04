Evropski parlament potrdil prve omejitve izpustov za težka vozila

Strasbourg, 18. aprila - Evropski parlament je danes potrdil prve evropske standarde za izpuste ogljikovega dioksida za nova težka vozila, torej tovornjake in avtobuse. Nova pravila naj bi prispevala k modernizaciji prometnega sektorja in izpolnitvi zavez EU iz pariškega podnebnega sporazuma, so sporočili iz Evropskega parlamenta in Evropske komisije.