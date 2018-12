V EU dogovor o omejitvi avtomobilskih izpustov CO2 za 37,5 odstotka do leta 2030

Bruselj, 17. decembra - Izpuste ogljikovega dioksida iz novih avtomobilov v EU bi morali do leta 2030 znižati za 37,5 odstotka glede na leto 2020, so se po napetih pogajanjih dogovorili pogajalci Evropskega parlamenta in držav članic, poročajo tuje tiskovne agencije, ki se sklicujejo na navedbe avstrijskega predsedstva Svetu EU.