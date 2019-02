V EU dogovor o omejitvi izpustov za tovornjake in avtobuse

Bruselj, 19. februarja - Za osebnimi avtomobili zdaj prihajajo strožja pravila tudi za gospodarska vozila: pogajalci držav članic EU in Evropskega parlamenta so ponoči dosegli dogovor, da bodo morali biti povprečni izpusti ogljikovega dioksida novih vozil leta 2030 za 30 odstotkov nižji od današnjih vrednosti. Do leta 2025 morajo biti manjši že za 15 odstotkov.