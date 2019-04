Evropski parlament potrdil program InvestEU

Strasbourg, 18. aprila - Evropski parlament je danes potrdil program EU za spodbujanje naložb in dostop do financiranja od 2021 do 2027 (InvestEU), ki bo združil Evropski sklad za strateške naložbe (Efsi) ter 13 drugih finančnih instrumentov EU za podporo naložbam. Program predvideva za 38 milijard evrov jamstev, spodbudil pa naj bi za vsaj 650 milijard evrov naložb.