Bruselj dosegel začasni dogovor o programu InvestEU v naslednjem proračunu

Bruselj, 21. marca - Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija so dosegli začasni dogovor o programu InvestEU za spodbujanje zasebnih in javnih naložb v Evropi v naslednjem proračunskem obdobju EU 2021-2027. Temeljil bo na proračunskem jamstvu EU, ki bo znašalo najmanj 38 milijard evrov, s čimer naj bi spodbudili naložbe v vrednosti najmanj 650 milijard evrov.