Evropski parlament za ambicioznejši novi sklad za spodbujanje naložb

Strasbourg, 16. januarja - Evropski parlament se je danes zavzel za smelejši program EU za spodbujanje naložb in dostop do financiranja od 2021 do 2027 (InvestEU), kot je predlagala Evropska komisija. Predlaga povečanje proračunskega jamstva EU na 40,8 milijarde evrov za mobilizacijo več kot 698 milijard evrov naložb.