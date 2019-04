Navedbe sodnika Radonjića o pritiskih pri sojenju Noviču naletele na odmev v stroki in delu politike

pripravil Aleš Kocjan

Ljubljana, 17. aprila - Navedbe sodnika Zvjezdana Radonjića, da je bil pri sojenju Milku Noviču, za katerega je v torek izrekel oprostilno sodbo, deležen hudih pritiskov, so danes naletele na odziv stroke in dela politike. Pri tem so si vsi enotni, da je treba ukrepati, če se navedbe izkažejo za resnične. Je pa pritiske nase zavrnil predsednik sodišča Marjan Pogačnik.