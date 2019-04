Za sodniško društvo nedopustni vsakršni pritiski na sodnike

Ljubljana, 17. aprila - V Slovenskem sodniškem društvu s podrobnostmi o domnevnih pritiskih na sodnika Zvjezdana Radonjića, na katere je ta opozoril v torkovem izreku oprostilne sodbe Milku Noviču, niso seznanjeni. So pa na načelni ravni poudarili, da so sodniki zavezani sojenju zgolj po ustavi in zakonih in da so vsakršni pritiski nanje nedopustni.