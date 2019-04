Specializirano državno tožilstvo zavrača očitke o pritiskih na sodnika Radonjića

Ljubljana, 17. aprila - Na Specializiranem državnem tožilstvu (SDT) odločno zavračajo očitke sodnika Zvjezdana Radonjića o pritiskih nanj in na predsednika ljubljanskega okrožnega sodišča Marjana Pogačnika pri sojenju Milku Noviču. Kot so pojasnili, je vodja SDT Harij Furlan Pogačniku predlagal ukrepanje zoper Radonjića zaradi neprimernega vedenja do tožilke in tožilstva.