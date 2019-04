Predlog aneksa št. 1 k splošnemu dogovoru še brez soglasja ZZZS

Ljubljana, 17. aprila - Pogajanja o predlogu aneksa št. 1 k splošnemu dogovoru, ki so danes potekala na zdravniški zbornici, so se končala z dogovorom vseh deležnikov, z izjemo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Njegov predstavnik namreč ni imel mandata, da bi se opredelil do predloga, ker o njem še ni odločal upravni odbor ZZZS, so sporočili z zbornice.