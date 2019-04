Na parlamentarnem odboru enotni v oceni o preobremenjenosti družinskih zdravnikov

Ljubljana, 12. aprila - Odbor DZ za zdravstvo je na današnji nujni seji, ki jo je že v začetku februarja zahtevala poslanska skupina NSi, skoraj šest ur in pol razpravljal o stanju v družinski medicini. Vsi razpravljavci so pritrdili oceni o preobremenjenosti zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja, manj enotni pa so bili v predlogih, kako rešiti problem.