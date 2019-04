Projekt Gradovi Posavja s skupno spletno predstavitvijo

Mokrice, 17. aprila - Projekt Gradovi Posavja, ki so ga upravljavci šestih posavskih gradov leta 2014 zastavili z namenom skupnega nastopa na trgu, predstavitve in drugih učinkov, je dobil lastno spletno stran. Od te si kot stičišče kulture in turizma obeta okrepitev prepoznavnosti. Paket Gradovi Posavja so umestili tudi v trženje in promocijsko mrežo Term Čatež.