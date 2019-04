EU dokončno zaostrila pravila glede izpustov novih avtomobilov

Luxembourg, 15. aprila - Novi emisijski standardi za osebne avtomobile so dokončno potrjeni. Do leta 2030 se bodo morali izpusti ogljikovega dioksida novih osebnih avtomobilov zmanjšati za 37,5 odstotka v primerjavi z letom 2021. Strožja pravila so danes v Luksemburgu potrdili navzoči na ministrskem srečanju članic EU.