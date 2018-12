Avtomobilski sektor z burnimi odzivi na dogovor o omejitvi izpustov CO2

Bruselj, 18. decembra - Evropski avtomobilski proizvajalci dogovor na ravni EU o omejitvi izpustov ogljikovega dioksida iz novih avtomobilov do leta 2030 ocenjujejo za nerealnega. Opozarjajo, da bo odločitev zamajala položaj evropske avtomobilske industrije v svetu ter ogrozila delovna mesta. Avstrijsko predsedstvo EU odgovarja, da so cilji ambiciozni in izvedljivi.