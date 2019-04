Odbor DZ sprejetje kompetenc v zdravstveni negi pričakuje do 18. maja

Ljubljana, 11. aprila - Odbor DZ za zdravstvo je ob koncu današnje seje o stanju v zdravstveni negi sprejel več sklepov, s katerimi je med drugim ministrstvo za zdravje pozval, da nadaljuje aktivnosti usklajevanja dokumenta, ki določa poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi. Soglasje k usklajenemu besedilu dokumenta pa poda do 18. maja.