O težavah medicinskih sester in zdravnikov tudi v DZ

Ljubljana, 11. aprila - Člane odbora DZ za zdravstvo čakata pestra dneva. Danes bodo na zahtevo Levice razpravljali o stanju na področju zdravstvene in babiške nege, v petek pa jih čaka še razprava o problematiki družinskih zdravnikov na zahtevo NSi. To bi lahko rešil tudi prihod 55 tujih zdravnikov, predlog odredbe, ki to omogoča, pa je v javni razpravi do danes.