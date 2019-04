EU27 in Britanija z dogovorom o preložitvi brexita do konca oktobra

Bruselj, 11. aprila - Voditelji 27 članic EU in britanska premierka Theresa May so se nocoj v Bruslju po osmih urah razprave dogovorili o prožni preložitvi brexita do 31. oktobra. Mayeva poudarja, da se Britanija še vedno lahko izogne izvedbi evropskih volitev, če ločitveni sporazum ratificira pred 22. majem, in da bi v tem primeru uradno izstopila 1. junija.