Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. 4.)

Ljubljana, 10. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o domnevnem prisluškovanju Hrvaške v arbitražnem postopku s Slovenijo ter odzivu hrvaškega premierja Andreja Plenkovića in Evropske komisije. Poročale so še o izjavi slovenskega ministra za zunanje zadeve Mira Cerarja, ki je opozoril, da je v EU precej neenotnega pristopa do Kitajske.