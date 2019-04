Večer o ptujskih prometnicah (11. 4.)

Maribor, 10. aprila - Slavica Pičerko Peklar v komentarju Prometni kaos piše o gradnji ptujske obvoznice, ki bo po njenem mnenju trajala še celo desetletje. Dovolj časa za naraščajočo nestrpnost med ljudmi in vse bolj nevzdržno sobivanje z obstoječo cesto. Mirni protestniki so s prehajanjem prehodov za pešce na vzhodni ptujski prometnici že sedemkrat opozorili na to.