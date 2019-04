Primorske novice o Kobilarni Lipica (11. 4.)

Koper, 10. aprila - Marica Uršič Zupan v komentarju Konji, podložniki turizmu piše o tem, da je Lipica kot kulturni spomenik in lipicanci kot neločljivi del tega spomenika vse bolj potisnjeni v ozadje in podrejeni turizmu. Glavno vodilo pri potrditvi novega zakona o Kobilarni Lipica naj bi bila ustrezna zaščita spomeniškega območja kobilarne in lipicanskih konj.